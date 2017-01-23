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23 Ocak 2017 Pazartesi 13:14

Efsane Başkan son yolculuğuna uğurlandı

  Türk sporunun ve Gençlerbirliği Kulübü’nün efsane başkanı başkanı İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı.

Efsane Başkan son yolculuğuna uğurlandı
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Efsane Başkan son yolculuğuna uğurlandı

   Türk sporunun ve Gençlerbirliği Kulübü’nün efsane başkanı başkanı İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı.
   İlhan Cavcav için ilk tören kulüp tesislerinde düzenlendi.Buradaki törene spor,siyaset ve iş dünyasından oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti.Törende konuşan İlhan Cavcav’ın oğlu Murat Cavcav konulmasıyla herkesi ağlattı.
   Murat Cavcav konuşmasında şunları söyledi.”Başkanlığı da  babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek  ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve  çalışanları bir arada görmek isterdi." dedi.
   Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Bakanı Çağatay Kılıç, İlhan Cavcav'ın  ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir  Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan,  Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı  Başkanı Göksel Gümüşdağ,  Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, Gençlerbirliği  Teknik Direktörü Ümit Özat ve teknik heyeti ile A takım ve altyapı futbolcuları,  Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak  Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü  Başkanı Hüseyin Eryüksel, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut,  eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı  Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya,  Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza  Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat  Çapa, İrfan Buz, federasyon başkanları, eski futbolcular ile futbol ve siyaset  dünyasından birçok isim katıldı.


 
 
Efsane başkan İlhan Cavcav daha sonra İlhan  Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen anma töreninin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Cavcav, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 
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