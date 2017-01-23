Efsane Başkan son yolculuğuna uğurlandı

Türk sporunun ve Gençlerbirliği Kulübü’nün efsane başkanı başkanı İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı.
İlhan Cavcav için ilk tören kulüp tesislerinde düzenlendi.Buradaki törene spor,siyaset ve iş dünyasından oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti.Törende konuşan İlhan Cavcav’ın oğlu Murat Cavcav konulmasıyla herkesi ağlattı.
Murat Cavcav konuşmasında şunları söyledi.”Başkanlığı da babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalışanları bir arada görmek isterdi." dedi.
Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Bakanı Çağatay Kılıç, İlhan Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve teknik heyeti ile A takım ve altyapı futbolcuları, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat Çapa, İrfan Buz, federasyon başkanları, eski futbolcular ile futbol ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
Efsane başkan İlhan Cavcav daha sonra İlhan Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen anma töreninin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Cavcav, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.