Efsane teknik adam yaşamını yitirdi

Fenerbahçe’nin efsane antrenörü Todor Veselinoviç hayatını kaybetti.Fenerbahçe’nin efsane teknik direktörlerinden 1930 doğumlu Todor Veselinovic, Atina’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. 1984-1985 ve 1988-1990 sezonlarında Fenerbahçe’yi çalıştıran Todor Veselinovic, 1988-1989 sezonunda takımı 103 golle şampiyon yaparak Türk futbol tarihine geçmiştir. Veselinovic, 1997 yılında da yarım sezon Fenerbahçe’nin başına geçmiştiFenerbahçe’nin efsane teknik direktörlerinden 1930 doğumlu Todor Veselinovic, Atina’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. 1984-1985 ve 1988-1990 sezonlarında Fenerbahçe’yi çalıştıran Todor Veselinovic, 1988-1989 sezonunda takımı 103 golle şampiyon yaparak Türk futbol tarihine geçmiştir. Veselinovic, 1997 yılında da yarım sezon Fenerbahçe’nin başına geçmişti.
‘Veysel’ lakaplı emektar teknik adam, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle üç haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Veselinovic’in eşi Milka, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada her an kötü haber alabileceklerini söylerken Fenerbahçe camiasından kimsenin arayıp sormadığından şikayet etmişti. Maddi sıkıntısı bulunan Milka, hastane parasını bulamadığı için efsane ismin cenazesini nasıl alacağını bilmediğini söylemişti.
Fenerbahçe Kulübü, Veselinovic’in vefatının ardından şu açıklamayı yaptı:
“Profesyonel Futbol Takımımızın, 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğumuzun mimarlarından olan 86 yaşındaki eski teknik direktörümüz Todor Veselinovic´in, Atina’daki özel bir hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic´in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic´in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”