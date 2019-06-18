Efsane yıldız gözaltına alındı

Efsane futbolcu eski UEFA Başkanı Platini gözaltına alındı.Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi sürecinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. Aynı zamanda eski efsanevi Fransız futbolcu olan Platini’nin gözaltına alınması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

2007 yılında UEFA başkanlığına seçilen Michel Platini 2015 yılına kadar görevde kalmıştı. FIFA Etik Komitesi tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle 2015 yılında görevden ayrılmak zorunda kalan Plati’nin bu sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Michel François Platini, 21 Haziran 1955 tarihinde, Fransa'nın Joeuf şehrinde dünyaya geldi. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Michel Platini, Zinedine Zidane ile beraber Fransa'nın unutulmaz isimleri arasında zirvede yer alıyor.Futbolculuk kariyeri boyunca sayısız başarılar elde eden Platini, 3 kez Ballon d'Or Ödülü'nü kazanarak bu alanda da ciddi bir rekora imza atmış, rekor sonrasında Lionel Messi tarafından kırılmıştır. 3 yıl üst üste yılın futbolcusu seçilmeyi başaran ve Fransa Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olmasında büyük rolü olan Michel Platini 2007’de yapılan oylamada Lennart Johansson’un 23 oyuna karşılık 27 oy alarak UEFA Başkanı seçilmiştir.

8 Ekim 2015’te FIFA Etik kurulu, naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak ve UEFA Başkanı Michel Platini’ye usülsüz ödeme yapmakla itham edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter’le birlikte Michel Platini’nin de görevini 90 günlüğüne askıya almıştır. Kendisine verilen cezadan dolayı önce FIFA Temyiz Kurulu’na sonra da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a giden Michel Platini beklediği kararı alamayınca UEFA Başkanlığı’ndan istifa etti.FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini’ye 8 yıl futboldan men cezası verdi.FIFA Etik Komitesi, dünya futbolunu sarsan FIFA ve UEFA’daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, 20’ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini’ye 8’er yıl futboldan men cezası verdi.Bu kararın ardından Michel Platini FIFA Temyiz Kurulu’na gitti. Temyiz Kurulu’nun cezayı 6 yıla düşürmesinin ardından Platini, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’ne gitti. CAS ise Platini’nin cezasını 6 yıldan 4 yıla düşürdü. Bu ceza ile Michel Platini, futboldan 4 yıl süreyle men edildi.

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