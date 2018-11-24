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Eibar 3- Real Madrid 0

Real Madrid deplasmanda Eibar'a farklı yenildi.

Eibar 3- Real Madrid 0

Real Madrid deplasmanda Eibar'a farklı yenildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:16
Eibar 3- Real Madrid 0

Eibar 3- Real Madrid 0

  Real Madrid deplasmanda Eibar'a farklı yenildi.İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'a 3-0 yenildi.Ev sahibi Eibar 16. dakikada Gonzalo Escalante'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Eibar, ikinci yarıda Sergi Enrich (Dk. 52) ve Enrique Garcia Martinez'nin (Dk. 57) golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Eibar, puanını 18'e çıkarırken, Real Madrid ise 20 puanda kaldı.Öte yandan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui yerine ekim ayı sonunda göreve getirilen Santiago Solari, 13 Kasım'da Real Madrid ile imzaladığı ve 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli sözleşmeden sonraki ilk maçında mağlubiyet aldı. Solari, Lopetegui'nin ardından Real Madrid'in başında geçici teknik direktör olarak çıktığı 4 maçta (Melilla, Valladolid, Viktoria Plzen ve Celta Vigo) galibiyet almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
EibarReal Madrid
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