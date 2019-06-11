Elimizden kaçırdık, İzlanda 2 - Türkiye 1

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki 4. maçında İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Grupta ilk gollerini yiyen Ay-Yıldızlılar ayrıca 2019'daki ilk yenilgisini aldı. Türkiye bu sonuçla 9 puanda kaldı. İzlanda ile Andorra'yı yenen Fransa da aynı puana yükseldi..

Fransa fatihi A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi.

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

H GURUBU OM G B M AG YG A P 1- FRANSA 4 3 0 1 12 3 9 9 2- TÜRKİYE 4 3 0 1 9 2 7 9 3- İZLANDA 4 3 0 1 5 5 0 9 4- ARNAVUTLUK 4 2 0 2 5 3 2 6 5- MOLDOVA 4 1 0 3 2 10 -8 3 6 - ANDORRA 4 0 0 4 0 10 -10 0

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 21 ve 32'de Ragnar Sigurdsson kaydetti. Milli Takımımız'ın tek golünü ise 40. dakikada Dorukhan Toköz attı.

Grupta ilk gollerini yiyen Ay-Yıldızlılar ayrıca 2019'daki ilk yenilgisini aldı. Türkiye bu sonuçla 9 puanda kaldı. İzlanda ile Andorra'yı yenen Fransa da aynı puana yükseldi.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

1-0 GERİYE DÜŞTÜK

Mücadelenin 21. dakikasında İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

ÇOK NET POZİSYONLAR...

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.

28. dakikada ise Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

SKOR 2-0 OLDU

32. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Bjarnason kafayı vurdu, arka direğe açılan topa boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

DORUKHAN TOKÖZ ATTI!

40. dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde, ön direkte altı pas önünde iyi yükselen Dorukhan Toköz kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

48. dakikada Gylfi Sigurdsson yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top sol direğin hemen yanından dışarı çıktı.

56. dakikada ise kazanılan serbest vuruş sonrası sol çaprazdan Gylfi Sigurdsson ortaladı, Kari Arnason altıpas gerisinden kafa vuruşunu yaptı ancak Mert Günok tek hamlede topu kontrol etti.

İZLANDA: 2 - TÜRKİYE: 1 (21', 32' R. Sigurdsson | 40' Dorukhan Toköz)

(İkinci yarı oynanıyor)

STAT: Laugardalsvöllur Stadı

HAKEM: Szymon Marciniak (Polonya)

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre, Abdülkadir, Oğuzhan, Yusuf, Umut, Güven, Sangare, Yunus, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Öte yandan Mahmut Tekdemir ile Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadılar.

İZLANDA: Halldorsson, Skulason, R. Sigurdsson, Arnason, Hermannson, B. Bjarnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bödvarsson

TEKNİK DİREKTÖR: Erik Hamren