Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Uzun süredir gündemde olan transfer konusundaFenerbahçe ve Olypiakos'un anlaşma sağladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcunun transferinin yarın netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Emenike'nin yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Uzun süredir gündemde olan transfer konusundaFenerbahçe ve Olypiakos'un anlaşma sağladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcunun transferinin yarın netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.