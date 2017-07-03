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03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:13

Emenike'nin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Emenike'nin yeni adresi belli oldu
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Emenike'nin yeni adresi belli oldu
   Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Uzun süredir gündemde olan transfer konusundaFenerbahçe ve Olypiakos'un anlaşma sağladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcunun transferinin yarın netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler
EmenikeFenerbahçe
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