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27 Aralık 2016 Salı 04:53

Emre Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor

  Trabzonspor ,Fenerbahçe maçı sonrası eski futbolcu,spor yorumcusu Ümit Karan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Emre Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor
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Emre Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor

   Trabzonspor ,Fenerbahçe maçı sonrası eski futbolcu,spor yorumcusu Ümit Karan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.Katıldığı bir tv programda konuşan Ümit Karan devre arasında Başakşehirspor'un başarılı kaptanı Emre Belezoğlu'nun eski takımı Fenerbahçe'ye gidebileceğini söyledi.
   Emre Belözoğlu'na teklif yapıldığı ve Emre'nin teklife sıcak baktığını söyeleyen Ümit Karan bu transferin devre arasında gerçekleşebileceğini belirtti.Emre Belezoğlu'na eski kulübü Fenerbahçe tarafından gel sezon sonuna kadar oyna,jübileni burada yap sonra kulüp içersinde aktif görevle futbol yaşandına devam edersin denildiği öğrenildi.Emre Belezoğlu'nun sezon sonuna kadar Medipol Başakşehirspor ile sözleşmesi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeEmre BelezoğluÜmit KaranBaşakşehir
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