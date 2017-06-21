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21 Haziran 2017 Çarşamba 23:08

Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor

Genç yıldız Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, kişisel Twitter hesabından yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor
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Genç yıldız Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, kişisel Twitter hesabından yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Bu gelişme, Özcan'ın Emre Mor için Fenerbahçe'yle masaya oturacağı ve bu nedenle İstanbul'a geldiği şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Emre Mor'u takımda görmek istediği biliniyor. Yıldırım, bundan yaklaşık 3 ay kadar önce Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti. Özcan ise bu görüşme sırasında Emre'nin Borussia Dortmund'dan ayrılması halinde Fenerbahçe'yi tercih edeceğine dair söz vermişti.
sözcü

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Emre Mor Transferinde Flaş Gelişme.Menejeri Yarın İstanbula Geliyor.
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