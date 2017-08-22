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Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek

Doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan ve doktorların tavsiyesi üzerine 12 yaşında yüzmeye başlayan milli yüzücü Batuhan Eruçar, Manş Denizi'ni geçmek için çalışıyor.

Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek

Doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan ve doktorların tavsiyesi üzerine 12 yaşında yüzmeye başlayan milli yüzücü Batuhan Eruçar, Manş Denizi'ni geçmek için çalışıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 15:39
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek

ADANA (AA) - Adana'da doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan ve doktorların tavsiyesi üzerine 12 yaşında yüzmeye başlayan milli yüzücü Batuhan Eruçar'ın en büyük hedefi Manş Denizi'ni geçmek.

On dört yaşından sonra profesyonel yüzücü olan Batuhan Eruçar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yüzün üzerinde madalya kazandı.

Koltuk değneğiyle yürüyebilen 25 yaşındaki Batuhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan SP hastası olduğunu söyledi.

Doktorların tavsiyesi üzerine 12 yaşında su sporlarına başladığını anlatan Batuhan Eruçar, "14 yaşında profesyonel olarak yüzmeye başladım. Şu an 25 yaşındayım, çeşitli dallarda yüzün üzerinde madalya ve kupam var. Bunun yarısı açık deniz yarışlarından yarısı da bedensel engelliler kategorisinde. Aynı zamanda engelsizlerde de yarıştım. Aquamasters yarışlarında birinciliğim var. Birçok kez Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.

"Günde 8 kilometre yüzüyorum"

Batuhan, öncelikli hedefinin Manş Denizi'ni yüzerek geçmek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hedefim önce Manş Denizi'ni geçmek sonra da paralimpik olimpiyatlarına katılarak şampiyon olmak. Manş Denizi'ni geçmek için antrenmanlar yapıyorum, günde 8 kilometre yüzüyorum. Bunun için gerekli yerlerle görüştüm. Ekip çalışmamızı yaptıktan sonra faaliyete koyacağım."

"Sonuna kadar destekçisiyiz"

Anne Zehra Eruçar da oğlunun hastalığı nedeniyle çalışmayı bırakarak, oğluyla beraber yüzmeyi öğrendiğini aktardı.

Aynı zamanda oğlunun antrenörü olan ve oğlu için spor kulübü kuran anne Eruçar, şöyle konuştu:

"Oğlumun hem gelişimi hem de sosyal hayata bağlanması için sporu destek olarak gördüm. Batuhan yüzmeye çok hevesli, severek başladı bu spora. Hedefleri vardı. Bu hedefler gittikçe büyüdü. Türkiye şampiyonluğu, Aquamasters birinciliği, Çanakkale Boğazı'nı geçme derken bunlar yetmemeye başladı. Oğlumun şimdiki hedefi Manş Denizi'ni geçmek. Biz de arkasındayız, sonuna kadar destekçisiyiz."

Son Güncelleme: 22.08.2017 16:02
Anahtar Kelimeler:
SporManş DeniziBatuhan Eruçar
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