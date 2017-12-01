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Engellilerin hayatı basketbolla renklendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel 1. Ligi'nde mücadele eden Altınordu Belediyesi'nin 14 oyuncusu, spor sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelerek yaşama tutundu.

Engellilerin hayatı basketbolla renklendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel 1. Ligi'nde mücadele eden Altınordu Belediyesi'nin 14 oyuncusu, spor sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelerek yaşama tutundu.

01 Aralık 2017 Cuma 15:05
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi

ORDU (AA) - Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'nın oyuncuları, spor sayesinde hayata tutundu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel 1. Ligi'nde mücadele eden takımın 14 oyuncusu, zorlukları ve engellerini spor sayesinde aşarken sosyal hayata dahil oldu.

Azimleriyle herkese örnek olan oyuncular, bu sezon iyi bir başlangıç yaparak 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldıkları ligde şampiyonluk hedefliyor.

Takım antrenörü Cem Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda esnaf, memur, işçi, gazi ve serbest meslekle ilgilenen sporcular olduğunu, her oyuncunun ayrı bir hikayesi bulunduğunu söyledi.

Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı'nın 2002 yılında kurulduğunu belirten Aslan, "İlk yıllarda oyuncuların çoğunun işi yoktu. Hatta bir oyuncumuz pazarda çorap satarak geçimini sağlıyordu ancak aradan geçen sürede hepsi meslek sahibi oldu, hatta memur olanlar var." dedi.

Aslan, sporcularının pek çoğunun evlenerek hayatlarını düzene koyduğunu dile getirerek, "Çoğunu tekerlekli sandalyeye zorla oturtmuştuk ancak bugün gelinen süreçte hepsi bu işi severek ve isteyerek yapıyor. Arkadaşlarımız daha önce zamanlarının büyük kısmını boşa harcıyordu. Şu anda çok güzel bir gayeleri var, takımlarında çok mutlular. Başkaları için küçük ama bizim için büyük sevinçlerimiz oluyor." diye konuştu.

Gazi Metin Düzgün'ün tercihi basketbol oldu

Takım oyuncularından Metin Düzgün, vatani görevini yerini getirirken kaza sonucu patlayan silahtan çıkan mermi nedeniyle yaralandığını ve bir bacağını kaybettiğini ifade ederek, "Gazi olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi olurken basketbolla tanıştım. 3 yıldır da bu sporla ilgileniyorum." ifadesini kullandı.

Basketbol hayatının Beşiktaş Kulübünde başladığını anlatan Metin, ardından spor hayatına Ordu'da devam etme kararı aldığını kaydetti.

Basketbolla birlikte hayatının yeniden renklendiğini dile getiren Metin Düzgün, "Bu sporla standart hayatıma geri döndüm diyebilirim. Basketbola başladıktan sonra daha sosyalleştim. Çevrem genişledi ve yeni arkadaşlıklar kurdum. Bu sporu yaparken çok mutluyum. Bizim gibi gençlere de bu sporu yapmalarını öneriyorum." diye konuştu.

Yanlış tedaviyle hayatı karardı, basketbolla yüzü güldü

Hüseyin Erkan ise yaklaşık 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini ifade ederek, Beşiktaş, Dostluk, İstanbul Bağcılar gibi takımlarda forma giydiğini anlattı.

Küçük yaşta yanlış tedavi sonucu bacağını kaybettiğini ve engelli olduğunu anlatan Hüseyin, bir arkadaşının tavsiyesiyle basketbolla tanıştığını belirtti.

Hüseyin Erkan, basketbola başladıktan sonra hayatında değişiklikler olduğuna işaret ederek, "Mesela çok agresif bir yapım vardı. Artık öyle değilim. En önemlisi dünyaya bakış açımı değiştirdi. Bu spor sayesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerini de görme şansım oldu. Sporla çok mutluyum. İmkanı olan herkese öneririm." ifadesini kullandı.

Hüseyin, basketboldan kazandığı parayla kendi işini kurduğunu ve ailesinin geçimini sağladığını sözlerine ekledi.

Pazarda çorap satarken basketbolla tanıştı

Oyunculardan İmdat Yalçın ise doğuştan belden aşağısının olmadığını ve hayatını tekerlekli sandalyeye bağımlı geçirdiğini söyledi.

Ağabeyine ait bir inşaat firmasında çalışan İmdat, 14 yıl önce pazarda çorap satarken basketbolla tanıştığını dile getirerek, "Bu spora başlamadan önce hayata adeta küsmüştüm. Çünkü insanların acıyarak bakması beni gerçekten üzüyordu ama bu spor sayesinde hayatım çok değişti. İş sahibi de oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol oynarken tanıştığı eşiyle evlendiğini ve iki çocuğu olduğunu ifade eden İmdat Yalçın, "Hayatımdan memnunum. İyi ki bu spora başlamışım. Henüz bu sporla tanışmayan arkadaşlara da önerim mutlaka gelsinler, basketbol oynasınlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Hayati Akçay

Son Güncelleme: 01.12.2017 12:48
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEngelliler LigiBasketbol
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