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15 Haziran 2017 Perşembe 14:09

Ergin Ataman Barcelona'ya imza atıyor

 Galatasaray'dan apar topar gönderilen Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu

Ergin Ataman Barcelona'ya imza atıyor
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Ergin Ataman Barcelona'ya imza atıyor
   Galatasaray'dan apar topar gönderilen Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu.Uzun süredir ismi Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın, kısa süre içinde İspanya'ya gidip, imza atması bekleniyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda ilk tercihinin Galatasaray'da kalmak olduğunu belirten tecrübeli hoca, yönetimin uzun süredir geri dönüş yapmaması nedeniyle geleceğiyle ilgili kararını verdi.
    Barça'nın da 51 yaşındaki hocaya en az 3 senelik bir sözleşme önereceği ve transfer için yüksek bir bütçe ayıracağı iddia edildi.   Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Barça'da Georgios Bartzokas dönemi geçtiğimiz hafta sona erdi. Final Four hedefiyle çıktığı Euroleague sezonunda Play-Off'lara dahi kalamayan İspanya Kupası'na yarı finalde veda eden ve İspanya ACB Ligi'nin Play-Off'larında ise çeyrek finalden ötesine gidemeyen Katalan ekibi, Yunan koç komutasında hayal kırıklığı yarattı.
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Ergin AtamanBarcelona
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