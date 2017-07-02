Ergin Ataman’dan şok sözler

Galatasaray Odeabank’ın eski Başantrenörü Ergin Ataman, CNNTurk’de katıldığı programında önemli açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek yönetimi tarafından destek görmediğini belirten Ataman, “Yönetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım. Beni istifaya davet eden bir grup taraftar, yönetimden bazı kişilerce yönlendiriliyordu. Bunlar, küçülmeye gitmek için yapıldı. Taraftarın bana verdiği destek, alınan başarılardan ve kupalardan daha değerlidir benim için” ifadelerini kullandı.Ataman aile olarak Galatasaray’lı olduklarını belirterekSıkıntılı günler yaşarken arkasında kimsenin durmadığından söz eden Başantrenör Ataman, şunları söyledi:A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılı takımı bırakması yönünde telkinler aldığını sözlerine ekleyen Ataman,Fenerbahçe’nin basketbolda büyümesinin bir yönetim başarısı olduğunun altını çizen Ergin Ataman,diyerek sözlerini noktaladı.