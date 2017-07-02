Ergin Ataman’dan şok sözler

Galatasaray Odeabank’ın eski Başantrenörü Ergin Ataman, CNNTurk’de katıldığı programında önemli açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek yönetimi tarafından destek görmediğini belirten Ataman, “Yönetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım. Beni istifaya davet eden bir grup taraftar, yönetimden bazı kişilerce yönlendiriliyordu. Bunlar, küçülmeye gitmek için yapıldı. Taraftarın bana verdiği destek, alınan başarılardan ve kupalardan daha değerlidir benim için” ifadelerini kullandı.
Ataman aile olarak Galatasaray’lı olduklarını belirterek “Aile olarak Galatasaraylıyız. Babam, ben, oğlum. 5 yıllık bir projede yer aldığım için onurluyum. Galatasaray taraftarı basketboldan heyecan alırken, yönetim basketbolda küçülmeye gitme kararı aldı. Rakiplerimiz büyürken biz küçüldük. 5 yılda bahsedilen 55 milyon harcandı tabii ki ama rakiplerinizle mücadele etmeniz için harcandı” şeklinde konuştu.
Sıkıntılı günler yaşarken arkasında kimsenin durmadığından söz eden Başantrenör Ataman, şunları söyledi:“EuroCup şampiyonu olduğunda herkes salondaydı. Fakat işler biraz kötü gittiğinde kimse yanımızda olmadı. Real Madrid’i İstanbul’da 20 sayı farkla mağlup ederken bir grup taraftar benim istifa etmem için tezahürat yaptı.”
A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılı takımı bırakması yönünde telkinler aldığını sözlerine ekleyen Ataman, “Hem A Milli Takımı, hem de Galatasaray’ı çalıştırdığım bir dönem oldu. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere birçok sert tepkiyle karşı karşıya kaldım. İkisi bir arada olmaz dendi, Fenerbahçe’den milli takıma oyuncu çağırmıyor dendi. Dönemin Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay ve CEO Hidayet Türkoğlu, Galatasaray’ı bırakıp sadece milli takımda çalışmamı istediler. Fakat bunu yapamazdım, Galatasaray’ı bırakamazdım.Bu sezon yabancı bir takımda veya bir Türk ekibinde çalışma olasılığım yüksek değil. Bu yıl dinlenmeyi düşünüyorum. Henüz benim kabul edebileceğim bir proje önüme gelmedi. Şimdiye kadar sadece Galatasaray ile görüştüm. Başka hiçbir takımla temasım olmadı.”
Fenerbahçe’nin basketbolda büyümesinin bir yönetim başarısı olduğunun altını çizen Ergin Ataman, “Fenerbahçe’nin bütçesinin fazla olması, sürekli büyümesi ve büyük sponsorluk anlaşması yapmaları Fenerbahçe yönetiminin başarısı. Ben de bulunduğum kulüplerde ve Galatasaray’da bunu yapmak için çok çaba harcadım ama başaramadım” diyerek sözlerini noktaladı.