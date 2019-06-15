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Ergin Ataman’dan flaş hareket!

 Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan şok karar.

Ergin Ataman’dan flaş hareket!

 Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan şok karar.

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:22
Ergin Ataman’dan flaş hareket!

Ergin Ataman’dan flaş hareket!

   Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan şok karar.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, final serisindeki 4. maç sonrasında tüm sosyal medya hesaplarını kapattığını açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko’ya deplasmanda 82-73 kaybeden Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından konuştu. Mücadelenin çok çekişmeli geçtiğini belirten Ataman, “Rakibimiz maça çok hızlı başladı. Bizim oyuncularımızda 2-1’lik avantajın getirdiği bir rahatlama vardı ve rakibimiz ilk periyotta 12 sayılık bir avantaj yakaladı. Sonrasında dengeyi kurmayı başardık. Hatta maçın bitimine 2.5 dakikalık bir süre kala eşitliği sağladık. Ancak olmayınca olmuyor. Larkin atıştan boş dönerken, karşı tarafta Melih atışını başarılı şekilde yaptı. Bugün özellikle böylesine güzel bir maç izleten iki takım oyuncularını da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Ataman, “Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Bundan sonra kafam daha rahat. Kimse bana ulaşamayacak. Twitter ve Instagram hesabım artık kapalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesErgin Ataman
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