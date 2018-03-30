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Ersan İlyasova'dan 'anlamlı' blok

Milli basketbolcunun terör örgütü FETÖ'ye destek veren Kanter'e yaptığı blok, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ersan İlyasova'dan 'anlamlı' blok

Milli basketbolcunun terör örgütü FETÖ'ye destek veren Kanter'e yaptığı blok, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

30 Mart 2018 Cuma 17:30
Ersan İlyasova'dan 'anlamlı' blok

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük ilgi gördü.

Ersan İlyasova'dan 'anlamlı' blok

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın terör örgütü FETÖ'ye destek veren Enes Kanter'e yaptığı blok, sosyal medyada büyük ilgi gördü https://t.co/3GNebygRfG pic.twitter.com/4GbuNl9VO8

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 30, 2018

Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 118-101 yendiği maçta Ersan İlyasova'nın, terör örgütü FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'e yaptığı blok sosyal medyanın gündemine oturdu.

Milli basketbolcunun ikinci periyotta yaşanan pozisyonu, üst üste sekizinci galibiyete gönderme yaparak ve "kesin blok" ifadesiyle Instagram hesabından paylaştığı videonun izlenme sayısı 100 bini aştı. Yaklaşık 5 bin kullanıcının yorum yaptığı videoyu 30 bin kullanıcı da beğendi.

New York Knicks'in hızlı hücumunda bomboş pozisyonda smaç yapmak isteyen Kanter'i, Ersan İlyasova blokla durdurmuş, pozisyonun devamında sert şekilde düşen Kanter bir süre yerde kalmıştı.

Her fırsatta FETÖ elebaşı Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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