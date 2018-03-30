İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük ilgi gördü.
Ersan İlyasova'dan 'anlamlı' blok
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın terör örgütü FETÖ'ye destek veren Enes Kanter'e yaptığı blok, sosyal medyada büyük ilgi gördü https://t.co/3GNebygRfG pic.twitter.com/4GbuNl9VO8
Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 118-101 yendiği maçta Ersan İlyasova'nın, terör örgütü FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'e yaptığı blok sosyal medyanın gündemine oturdu.
New York Knicks'in hızlı hücumunda bomboş pozisyonda smaç yapmak isteyen Kanter'i, Ersan İlyasova blokla durdurmuş, pozisyonun devamında sert şekilde düşen Kanter bir süre yerde kalmıştı.
Her fırsatta FETÖ elebaşı Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.
Muhabir: Yunus Kaymaz