Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi

NBA'de Atlanta Hawks, milli basketbolcu 'nın 21 sayıyla oynadığı maçta Dallas Mavericks'i 112-107 yendi.

Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi

NBA'de Atlanta Hawks, milli basketbolcu 'nın 21 sayıyla oynadığı maçta Dallas Mavericks'i 112-107 yendi.

24 Aralık 2017 Pazar 12:02
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Dallas Mavericks'i 112-107 yendi.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Philips Arena'da Mavericks'i ağırlayan Hawks, Ersan İlyasova'nın 21 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadığı karşılaşmada sahadan 112-107 galip ayrıldı.

Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Hawks'ta Dennis Schröder'in 33, John Collins'in 13 ve Kent Bazemore'un 11 sayısı sezonun 8. galibiyetine katkı sağladı.

Sezonun 25. yenilgisini yaşayan Mavericks'te Harrison Barnes 22, Dirk Nowitzki 18, JJ Barea 15 sayı kaydetti.

Warriors 11 maç sonra kaybetti

Denver Nuggets, Oracle Arena'da konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors'ı 96-81 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezon 18. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Gary Harris 19, Nikola Jokic 18, Wilson Chandler ve Trey Lyles 15'er sayı buldu.

Üç sayılık atışlarda 27'de 3 isabet kaydedebilen ve 86 sayıda kalan son şampiyon Warriors, bu sezon 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ev sahibi takımda Kevin Durant 18, Klay Thompson 15, Draymond Green 10 sayıyla oynadı.

Westbrook'tan "triple-double"

Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook, deplasmanda Utah Jazz'ı 103-89 yendikleri mücadelede yaptığı "triple-double" ile galibiyetin mimarı oldu.

Vivint Smart Home Arena'da oynanan karşılaşmada Westbrook, 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle sezonun 11'inci, kariyerinin 90'ıncı "triple-double"ına imza attı. Üst üste 4. olmak üzere 18. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 26, Carmelo Anthony 16 sayıyla mücadele etti.

Sezonun 19. yenilgisini yaşayan Jazz'da Donovan Mitchell 29, Derrick Favors ve Thabo Sefolosha 11'er sayı attı.

NBA'e verilecek bir günlük aranın ardından 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-86

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 111-106

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 123-119

Washington Wizards-Orlando Magic: 130-103

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 112-107

Boston Celtics-Chicago Bulls: 117-92

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 115-112

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 94-109

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 89-103

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 81-96

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 106-115

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 92-95

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 99-108

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Son Güncelleme: 24.12.2017 12:59
Anahtar Kelimeler:
SporNBAErsan İlyasovaBasketbolAtlanta Hawks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Terim morali Cimbom'u coşturdu; Galatasaray 3 - Göztepe 1 | MAÇ SONUCU
Terim morali Cimbom'u coşturdu; Galatasaray 3 - Göztepe 1 | MAÇ SONUCU
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Fenerbahçe Konyaspor'la berabere kaldı
Fenerbahçe Konyaspor'la berabere kaldı
Fatih Terim'li Galatasaray, Göztepe maçına hazır
Fatih Terim'li Galatasaray, Göztepe maçına hazır
Atiker Konyaspor 1- Fenerbahçe 1
Atiker Konyaspor 1- Fenerbahçe 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim