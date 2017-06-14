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14 Haziran 2017 Çarşamba 12:30

Ertuğrul Sağlam yeniden Süper Lig'de

Ertuğrul Sağlam, üzün süre sonra futbola dönüyor.

Ertuğrul Sağlam yeniden Süper Lig'de
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Ertuğrul Sağlam yeniden Süper Lig'de
   Ertuğrul Sağlam, üzün süre sonra futbola dönüyor. Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig’de yükselen Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
565 günlük uzun bir aranın ardından futbola dönmeye hazırlanan Sağlam, şampiyonluk iddiası taşıyan bir kulüpte çalışmak istediğini dile getirmişti.
Tarihe geçtiği Bursaspor’da ikinci kez aldığı görevde taraftarın protestolarıyla karşılaşan başarılı teknik direktör, gözyaşlarıyla takımdan ayrılmıştı.
Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın ile dirsek teması yaparken, Ertuğrul Sağlam ile kesin olarak anlaşma sağladı.
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Anahtar Kelimeler
Ertuğrul SağlamYeni Malatyaspor
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