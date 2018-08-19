Erzurumspor 1- Beşiktaş 3

Beşiktaş deplasmanda 1-0 yenik düştüğü karşılamadan galip gelmesini bildi.Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oldu. İlk yarısı kabus gibi geçen ve skor anlamında da devre arasına 1-0 yenik olarak Siyah Beyazlılar, 2. yarıda resmen küllerinden yeninden doğdu ve Quaresma önderliğinde maçı 3-1 kazanmasını bildi. Portekizli yıldız futbolcu 2 asistinin yanı sıra bir de gol atarak gecenin yıldızı oldu.

Erzurumspor: Hakan, Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Sunu, Munsy

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma, Babel, Oğuzhan, Negredo