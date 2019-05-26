Erzurumspor Lig'e veda etti

Erzurumspor deplasmanda Kayesrispor'u yenmesine rağmen Lig'den düştü.Kayserispor BB Erzurumspor maçı ve 19.00'da başlayan diğer üç maç ile Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda 2-0 kazansa da Göztepe'den Evkur Yeni Malatyaspor Bursaspor maçından istediği sonuçlar gelmeyince 35 puanla Süper Lig'e veda etti.

İM Kayserispor BB Erzurumspor maçı ve 19.00’da başlayan diğer üç maç ile Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta heyecanı sona erdi. Kümede kalma şansı oldukça düşük olan Dadaşlar, 2-0 kazansa da Göztepe’nin 2-1 ve Bursaspor’un 2-1’lik galibiyetlerinin ardından Süper Lig’e veda etti.

Ev sahibi Kayserispor ligi 41 puanla 12. sırada, Erzurumspor ise 35 puanla 17. sırada sezonu noktaladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un gollerini 12’de Taylan Antalyalı ve 43’te Gilles Sunu kaydetti. Ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Lung 64’te kırmızı kart gördü.

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