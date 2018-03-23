Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

MADRİD (AA) - Eski İspanyol kaleci Santiago Canizares'in kanserle mücadele eden beş yaşındaki oğlu Santi, hayatını kaybetti.

Canizares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlum Santi yaşamını yitirdi. Sizden aldığım tüm destek ve sevgiye teşekkür etmek için bu haberi veren kişi ben olmalıydım. Sevgiyle kuşatılmış ve bizimle olduğu beş yılda misyonunu anlamış bir şekilde hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon

— SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) March 23, 2018

Canizares'in eşi Mayte Garcia da Santi'nin kumsalda oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Aşkım, hayatım, meleğim... Bana öğrettiğin her şey ve bana bıraktığın huzur için teşekkür ederim. Senin için nefes alacak ve yaşayacağım. Her zaman benimlesin. Seni seviyorum." diye yazdı.

Vefat haberinin ardından İspanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona ve Valencia'nın da aralarında yer aldığı kulüpler, Canizares'e başsağlığı diledi.

Real Madrid'de forma giyen Sergio Ramos da mesajında, "Bir baba için en büyük acı. Tüm sevgim sana ve ailene. Futbol seninle. Güçlü dur." ifadelerine yer verdi.

48 yaşındaki ‏Canizares, geçen sene temmuz ayında dört çocuğundan biri olan Santi'nin hasta olduğunu duyurmuştu.

Real Madrid, Valencia ve Celta Vigo'da oynayan Canizares, 2008'de futbolu bıraktıktan sonra televizyon yorumcusu olmuştu.

Muhabir: Hasan Esen