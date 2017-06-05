Eskişehirspor: 3 - Göztepe: 4

Göztepe 14 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de.Eskişehirspor ile mücadele eden Göztepe normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla Süper lig'e çıkan son takım oldu.Mustafa Denizli'nin talebeleri ile Yılmaz Vural'ın talebeleri arasında son derece çekişmeli çeken karşılaşmada gülen taraf Yılmaz Vural ve talebeleri oldu.TFF 1. Lig Play-Off maçında Göztepe, penaltılara giden maçta(Normal süre 1-1) Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi. Normal sürede Esişehirspor'un golünü 54. dakikada Ofoedu, Göztepe'nin golünü 90+5. dakikada Adis Jahovic attı. Göztepe 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselirken 7 sezon sonra İzmir şehrinden bir takım Süper Lig'de mücadele edecek.Erkan(Attı)Bruno Mezenga(Attı)Kamil Ahmet Çörekçi(Kaçırdı)Uğur İnceman(Kaçırdı)Semih Şentürk (Kaçırdı)Jahovic(Attı)Umut Nayir(Attı)Kobakhidze(Kaçırdı)Murat Akın(Kaçırdı)Sinan Özkan (attı)