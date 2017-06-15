Eskişehirspor-Göztepe maçında meşaleleri polis sokmuş

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Yıldırım Demirören, TRT Spor’da katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım Demirören statlarda yaşanan olaylar ve tribünlere sokulan yabancı maddelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Eskişehirspor-Göztepe finalinde toplam 38 dakikada uzatma oynandı. Rekor olabilir. Bu işlerin bitmesi lazım. Haberlerde çıkar, stada yabancı maddeleri sokan bir emniyet mensubu var. Yakalandı” açıklamasını yaptı.Bu çarpıcı konuyu köşesine taşıyan Milliyet Gazetesi yazarlarından Tolga Şardan, olayın detayları ile ilgili şunları yazdı:Sözcü