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Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü

Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü

Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

06 Mart 2018 Salı 20:37
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü

ANKARA (AA) - Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'na, takım müsabakalarıyla devam edildi.

İki gün önce yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyon olan Deniz Selin Ünlüdağ’ın yanı sıra Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yarıştığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, ana tabloda 2. sırada yer aldığı için son 16 turunu maç oynamadan geçti.

Çeyrek finalde Ukrayna’yı 45-30 mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Rusya'ya 45-42 yenilerek 3'üncülük maçında İtalya'nın rakibi oldu.

Milliler, İtalya'ya 45-36 üstünlük kurarak bronz madalyaya uzandı. Türkiye böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, geçen yılın nisan ayında Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Öte yandan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı da şampiyonayı 6. sırada bitirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 10 yıldır ektikleri tohumların meyvelerini verdiğini belirterek, "Allah’a şükürler olsun emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Ne bize güvenenleri mahcup ettik ne de bizim güvendiklerimiz bizi mahcup etti. Türk eskrimi, çok daha büyük başarılara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 06.03.2018 20:26
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli TakımıSporEskrimAvrupa Yıldızlar Ve Gençler Eskrim Şampiyonası
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