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"Etkilenmedim desem yalan olur."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu Galatasaray maçında taraftarların desteği karşısında duygu dolu anlar yaşadı

"Etkilenmedim desem yalan olur."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu Galatasaray maçında taraftarların desteği karşısında duygu dolu anlar yaşadı

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:24
"Etkilenmedim desem yalan olur."

"Etkilenmedim desem yalan olur."

   Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu Galatasaray maçında taraftarların desteği karşısında duygu dolu anlar yaşadı.Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, uzun süre formasını giydiği Galatasaray'ın karşısına ilk kez rakip olarak çıktığını belirterek, "Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur." dedi. Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, "21 yıldır emek verdiğim Galatasaray'a karşı ilk defa rakip olarak çıktım. Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur. Sonuçta biz profesyonel futbolcularız, futbolun doğasında bu var." ifadelerini kullandı. Maça puan almak için çıktıklarını aktaran Sabri Sarıoğlu, "İyi mücadele ettik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyum. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimize inanıyorum ama ikinci yarı daha iyi olacağız. İyi bir ekibiz. Takımda inanılmaz bir birliktelik var. İnşallah ikinci yarıya iyi başlayıp, daha da fazla puan toplamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesine de değinen Sabri Sarıoğlu, "Maçtan önce kendisini ziyaret ettim. Sonuçta Fatih hoca benim futbol hayatımda önemli bir insandır. Beni hem A takımda oynatan hem de milli takıma çağıran hocadır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisine 'hayırlı olsun' dedim, başarılar da diledim. Fatih hocanın Galatasaray camiasında inanılmaz bir yeri var." diye konuştu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da geçen hafta görevine son verilen teknik direktör Igor Tudor ile herhangi bir sorun yaşamadığını da belirterek, "Aramızda problem yoktu, kendisiyle konuştum. Benim konumun kendisiyle ilgili olmadığını söylemişti. O yüzden Tudor ile hiçbir zaman problem yaşamadım. Aksine benden gayet memnun olduğunu söyledi." şeklinde görüş belirtti.

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Sabri Sarıoğlu
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