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EURO 2020 rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 yılında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 yılında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası rakiplerimiz belli oldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:33
EURO 2020 rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 rakiplerimiz belli oldu
    EURO 2020 yılında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası rakiplerimiz belli oldu.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

EURO 2020 eleme gruplarının torbaları, UEFA Uluslar Ligi’nde alınan puanlarla belirlendi. Türkiye’nin 3. torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin’de 2 Aralıkta gerçekleştirilecek.

55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Kura çekimindeki torbalar şöyle:

UEFA Uluslar Ligi torbası:

1. torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya, Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

2. torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3. torba: TÜRKİYE, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4. torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

5. torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6. torba: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020
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