Euro 2024'de resmen adayız

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı yapıldı.DemirörenTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören şöyle konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı yapıldı.