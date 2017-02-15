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15 Şubat 2017 Çarşamba 09:49

Euro 2024'de resmen adayız

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Euro 2024'de resmen adayız
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Euro 2024'de resmen adayız
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı yapıldı.Demirören “Türkiye 32’ye varan stat projesiyle tek örnek ülke… 1 oyla kaybettik geçen sefer. Adaylığımızın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak 2 Mart’ta Euro 2024 için başvurumuzu yapacağız.”dedi
  Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören  şöyle konuştu.“TFF Başkanımızla bu konuyu görüşüyoruz. İstişareler yapıyoruz. Siyasi iktidarın desteğini almış olarak bu yola çıkıyoruz. İnşallah bu sonuç ülkemiz için hayır olur. Bölgemize bereket getirir. Federasyonumuz gidecekler ve UEFA’ya başvuru yapacaklar. Bundan sonra süreç işleyecek. Şu anda Türkiye’de inşa edilen ve yapılan stadyumlara denk sayı olarak ABD var. Avrupa’da bir numarayız. Alt yapı açısında nereden nereye geldiğimizin bir göstergesi bu. İnşallah adaylığımızın olumlu bir şekilde sonuçlanmasıyla alacağımız merafe çok farklı olacak.”
 
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