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05 Ocak 2017 Perşembe 08:41

Euroleague’de Türk derbisi

  Euroleague 16.hafta maçında Anadolu Efes-Galatasaray Odebank’ı konuk ediyor.

Euroleague'de Türk derbisi
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Euroleague’de Türk derbisi

   Euroleague 16.hafta maçında Anadolu Efes-Galatasaray Odebank’ı konuk ediyor.Bu sezon aralarında oynadıkları ilk maçı deplasmanda Anadolu Efes kazanmıştı.Son 5 maçta kazanamayan Ergin Ataman’ın öğrencileri kötü gidişe son vermek istiyorlar.
   Euroleague’de oyadıiı 15 maçta 7 galibiyet ,8 mağlubiyet alan Anadolu Efes 9.sırada yeralıyor.Oynadığı 15 maçın 4 tanesini kazana 11 maçı kaybeden Galatasaray Odeobank ise 16.sırada yer alıyor.
    Karşılaşma Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 20.30’da başlayacak ve LİG TV 2’den naklen yayınlanacak.
 
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Anahtar Kelimeler
Anadolu EfesGalatasaray Odeobank
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