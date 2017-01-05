Euroleague’de Türk derbisi

Euroleague 16.hafta maçında Anadolu Efes-Galatasaray Odebank’ı konuk ediyor.Bu sezon aralarında oynadıkları ilk maçı deplasmanda Anadolu Efes kazanmıştı.Son 5 maçta kazanamayan Ergin Ataman’ın öğrencileri kötü gidişe son vermek istiyorlar.
Euroleague’de oyadıiı 15 maçta 7 galibiyet ,8 mağlubiyet alan Anadolu Efes 9.sırada yeralıyor.Oynadığı 15 maçın 4 tanesini kazana 11 maçı kaybeden Galatasaray Odeobank ise 16.sırada yer alıyor.
Karşılaşma Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 20.30’da başlayacak ve LİG TV 2’den naklen yayınlanacak.