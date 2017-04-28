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28 Nisan 2017 Cuma 10:20

Ev fiyatına maç bileti

THY Euroleague Final-Four maç bilet fiyatları açıklandı.

Ev fiyatına maç bileti
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Ev fiyatına maç bileti
   THY Euroleague Final-Four maç bilet fiyatları açıklandı.Fenerbahçe'nin yer alacağı THY Euroleague Final-Four biletlerinin ikinci el fiyatları dudak uçuklatıyor. İkinci el satışların yapıldığı resmi sitede 1 saha içi bilet 750 bin TL'den satışa konurken, 2. kategori tribündeki 4 bilet ise 680 bin TL'ye alıcı bekliyor.
   Fenerbahçe'nin üst üste 3. kez yer alacağı THY Euroleague Final-Four organizasyonunun ikinci el bilet fiyatları "lüks daire" fiyatlarını yakaladı!.. Daha önce bilet alan ancak takımlarının elenmesi ya da başka sebeplerle Sinan Erdem Salonu'ndaki Final-Four'u izlemekten vazgeçen seyircilerin, ikinci el satışların yapıldığı 'viagogo' adlı resmi sitede verdiği fiyatlar dudak uçuklatıyor.
    Biletini satışa çıkaran bir kullanıcı, literatürde 'courtside' (saha içi) olarak geçen ve sahanın tam ortasına denk gelen 1 tek biletine tam 750 bin TL fiyat biçti. Biletin ilk etapta 674 bin 395 TL'ye satışa konduğu ancak rakamın 750 bin TL'ye çıktığı gözlendi. Bilindiği gibi Final-Four biletleri ilk satışa çıktığında saha içinde en pahalı bilet 5 bin TL'ye denk geliyordu.Sitede ikinci kategoride bulunan 104 numaralı tribün için biletlerini satışa çıkaran bir başka kullanıcı, elindeki 4 bilete 680 bin TL fiyat biçti. Halen satışta olan biletlerin 10. kategorisindeki 'en ucuz' bilet fiyatlan ise 2 bin TL'den başlıyor.
(Habertürk)
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Anahtar Kelimeler
THY Euroleague Final-FourMaç Bilet Fiyatları
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