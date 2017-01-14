Evinde oynayan iki takım Alanspor kaybetti,Karabükspor kazandı
Aytemiz Alanyaspor 2 Çaykur Rizespor 3
Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor’a 3-1 yenildi.Maçta Çaykur Rizespor adına golleri 2.dakikada Kweuke,34.dakikada İsmail,61.dakikada Kweuke atarken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor’ungollerini 71.dakikada Vagner Love’dan ve 90.dakikada Plet'ten geldi.Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 16'ya çıkardı.
Karşılaşma Bahçeşehir Okulları Arena Antalya Stad’ında oynandı.Karşılaşmayı Volkan Bayarslan,Kerem Ersoy,Süleyman Özay,Onur Karabaş yönettiler.
Aytemiz Alanyaspor:Hayday Yılmaz,Mamadou Fofana,Carlos Badias,Josiah Omeruo,Berkan Emir,Taha Yalçıner,İsmail Aissati,Santos Candeies,Emre Akbaba,Donald Guerrier,Orvil Plet
Teknik Direktör:Hüseyin Kalpar
Çaykur Rizespor:Gökhan Akkan,Özgür Çek,Ümit Kurt,Oboabona,Mehmet Akyüz,Quraishi,Janster,Saadane,Recep Nizyaz,Tusznski,Kweuke
Teknik Direktör:Hikmet Karaman
Karabükspor 1 Akhisar Belediyespor 0
Evinde Akhisar Belediyespor’u ağırlayan Karabükspor karşılaşmayı tek golle kazandı.Maçın tek golünün 80.dakikada Iasmin Latovlevici attı.Bu sonuçla Karabükspor puanını 21.'e çıkarırken ,Akhisar Belediyespor 20 puanda kaldı.
Dr.Necmettin Şeyhoğlu stad’ında oynanan karşılaşmayı Hamza Işın,Hasbi Sevindik,Bülent Kantar,Ahmet Buran yönetti.
Karabükspor:Ahmet Şahin,Gaman,Ceyhun Gülselam,Kerim Zengin,Latovlevici,Lazarevic,Barış Başdaş,Ermin Zec,Yevgen Seleznov,Tanase,Kokalovic
Teknik Direktör:Igor Tudor
Akhisar Belediyespor:Bora Kök,Özer Hurmacı,Aykut Çeviker,Soner Aydoğdu,Onur Ayık,Lopes,Orhan Taşdelen,Ömer Bayram,Martinez,Castro Lopes,Ömer Bayram,Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:Tolunay Kafkas