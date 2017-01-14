Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ocak 2017 Cumartesi 14:26

Evinde oynayan iki takım Alanspor kaybetti,Karabükspor kazandı

Alanyaspor evinde Rizespor'a kaybederken,Karabükspor evinde Akhisar Belediyespor'u yendi.

Evinde oynayan iki takım Alanspor kaybetti,Karabükspor kazandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

 Evinde oynayan iki takım Alanspor kaybetti,Karabükspor kazandı
Aytemiz Alanyaspor 2 Çaykur Rizespor 3
 Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor’a 3-1 yenildi.Maçta Çaykur Rizespor adına golleri  2.dakikada Kweuke,34.dakikada İsmail,61.dakikada Kweuke atarken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor’ungollerini 71.dakikada Vagner Love’dan ve 90.dakikada Plet'ten geldi.Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 16'ya çıkardı.
   Karşılaşma Bahçeşehir Okulları Arena Antalya Stad’ında oynandı.Karşılaşmayı Volkan Bayarslan,Kerem Ersoy,Süleyman Özay,Onur Karabaş yönettiler.
Aytemiz Alanyaspor:Hayday Yılmaz,Mamadou Fofana,Carlos Badias,Josiah Omeruo,Berkan Emir,Taha Yalçıner,İsmail Aissati,Santos Candeies,Emre Akbaba,Donald Guerrier,Orvil Plet
Teknik Direktör:Hüseyin Kalpar
Çaykur Rizespor:Gökhan Akkan,Özgür Çek,Ümit Kurt,Oboabona,Mehmet Akyüz,Quraishi,Janster,Saadane,Recep Nizyaz,Tusznski,Kweuke
Teknik Direktör:Hikmet Karaman
 
 

Karabükspor 1 Akhisar Belediyespor 0
Evinde Akhisar Belediyespor’u ağırlayan Karabükspor karşılaşmayı tek golle kazandı.Maçın tek golünün 80.dakikada Iasmin Latovlevici attı.Bu sonuçla  Karabükspor puanını 21.'e çıkarırken ,Akhisar Belediyespor 20 puanda kaldı.
   Dr.Necmettin Şeyhoğlu stad’ında oynanan karşılaşmayı Hamza Işın,Hasbi Sevindik,Bülent Kantar,Ahmet Buran yönetti.
Karabükspor:Ahmet Şahin,Gaman,Ceyhun Gülselam,Kerim Zengin,Latovlevici,Lazarevic,Barış Başdaş,Ermin Zec,Yevgen Seleznov,Tanase,Kokalovic
Teknik Direktör:Igor Tudor

Akhisar Belediyespor:Bora Kök,Özer Hurmacı,Aykut Çeviker,Soner Aydoğdu,Onur Ayık,Lopes,Orhan Taşdelen,Ömer Bayram,Martinez,Castro Lopes,Ömer Bayram,Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:Tolunay Kafkas
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Akhisar BelediyesporKarabüksporÇaykur RizesporAytemiz Alanyaspor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor 0 Sivasspor 0 Evkur Yeni Malatyaspor 0 Sivasspor 0
Ümraniyespor,Balıkesirspor maçı ertelendi Ümraniyespor,Balıkesirspor maçı ertelendi
İşte Arda’nın yeni takımı İşte Arda’nın yeni takımı
Mehmet Ekici,Fenerbahçe'den başka kulüpte oynamam Mehmet Ekici,Fenerbahçe'den başka kulüpte...
Turkis Airlines Euroleague; Darüşşafaka Doğuş 98 Baskonia 89 Turkis Airlines Euroleague; Darüşşafaka Doğuş...
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 2 sayı farkla yenildi Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 2 sayı farkla...
Yukarı Çık

Evkur Yeni Malatyaspor 0 Sivasspor 0
TFF 1.Lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor berabere kaldılar.

Haberi Oku