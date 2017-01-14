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14 Ocak 2017 Cumartesi 13:55

Evkur Yeni Malatyaspor 0 Sivasspor 0

TFF 1.Lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor berabere kaldılar.

Evkur Yeni Malatyaspor 0 Sivasspor 0
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Evkur Yeni Malatyaspor 0 Sivasspor 0
   
TFF 1.Lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor berabere kaldılar.Üst sıralardaki iki takımın maçında 83.dakikada Sivasspor’dan Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
   Malatya İnönü stad’ında 13.00’de oynanan karşılaşmayı Hakem Kutluhan Bilgiç yönetti.Yardımcılıklarını Volkan Narinci,ilker Takpak,Serkan Ergün yaptılar.Bu sonuçla Evkur yeni Malatyaspor puanını 31 yaparak 2.ci,Sivasspor ise 29 puanla 4.cü sırada yer aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir,Caner Arıcı,Sedat Ağcay,Mehmet Sak,Michael Pereira,İrfan Başaran,Eren Tozlu,Azubuike,Sadık Çiftpınar,Diabang,Murat Akça
Teknik Direktör:İrfan Buz

Sivasspor:Ali Vural,Yiğit İncedemir,Galip Güzel,Martires,İbrahim Öztürk,Ahmet Cebe,Burhan Eşer,Ergin Keleş,Hakan Arslan,Kelhar,Ziya Erdal
Teknik Direktör:Mesut Bakkal 
 
 
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Anahtar Kelimeler
SivassporEvkur Yeni Malatyaspor
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