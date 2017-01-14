Evkur Yeni Malatyaspor 0 Sivasspor 0

TFF 1.Lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor berabere kaldılar.Üst sıralardaki iki takımın maçında 83.dakikada Sivasspor’dan Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Malatya İnönü stad’ında 13.00’de oynanan karşılaşmayı Hakem Kutluhan Bilgiç yönetti.Yardımcılıklarını Volkan Narinci,ilker Takpak,Serkan Ergün yaptılar.Bu sonuçla Evkur yeni Malatyaspor puanını 31 yaparak 2.ci,Sivasspor ise 29 puanla 4.cü sırada yer aldı.Ertaç Özbir,Caner Arıcı,Sedat Ağcay,Mehmet Sak,Michael Pereira,İrfan Başaran,Eren Tozlu,Azubuike,Sadık Çiftpınar,Diabang,Murat Akçaİrfan Buz:Ali Vural,Yiğit İncedemir,Galip Güzel,Martires,İbrahim Öztürk,Ahmet Cebe,Burhan Eşer,Ergin Keleş,Hakan Arslan,Kelhar,Ziya ErdalMesut Bakkal

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