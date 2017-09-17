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Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte

Süper Lig'e galibiyetle başlayan sarı-siyahlı ekip, sonraki 4 maçta 3 puan yüzü göremedi.

Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte

Süper Lig'e galibiyetle başlayan sarı-siyahlı ekip, sonraki 4 maçta 3 puan yüzü göremedi.

17 Eylül 2017 Pazar 12:41
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte

MALATYA (AA) - Süper Lig'e galibiyetle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, sonraki 4 maçta kazanamadı.

Yeni Malatyaspor, iyi başladığı Süper Lig serüveninde devamını getiremedi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol ligine Osmanlıspor galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlı ekip, sonrasına yaptığı 4 maçta sadece 1 puan alabildi.

İlk haftadaki Osmanlıspor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılan, sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Malatya temsilcisi, 2-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada iç sahada Antalyaspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor, 1-1 biten müsabakada son dakika golüyle 1 puan aldı. Ligin 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Malatya ekibi, bu kez son dakika golüyle 3-2 yenildi.

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatya Stadı'nın açılışında Bursaspor'u ağırlayan Doğu Anadolu temsilcisi, rakibine 4-2 kaybetti. Sezona 3 puanla başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, daha sonra yaptığı maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Kalesini gole kapatamıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 5 maçta 11 gol yedi.

Sarı-siyahlı ekip, Osmanlıspor ve Antalyaspor müsabakalarında birer, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 2, Kasımpaşa mücadelesinde 3 ve Bursaspor maçında da kalesinde 4 gol gördü.

Osmanlıspor ve Sivasspor müsabakalarında kaleyi yeni transfer Fabien Farnolle korurken, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında ise ilk 11'de Ertaç Özbir yer aldı.

Öte yandan Malatya temsilcisi söz konusu 5 maçta 8 gol attı. Dört müsabakada fileleri en az bir kez havalandıran Yeni Malatyaspor, sadece Demir Grup Sivasspor mücadelesinde gol bulamadı.

Boutaib'in performansı yetmedi

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Khalid Boutaib, 5 maçta attığı 4 golle dikkati çekti.

Fransa'nın Strasbourg takımından transfer edilen Faslı milli futbolcu, forma giydiği 5 maçın 3'ünde ağları havalandırdı.

İlk haftadaki Osmanlıspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Boutaib, 3. haftada 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında takımının tek golüne atarak 1 puanı getiren isim oldu.

Boutaib'in 1 gol attığı Bursaspor maçında ise Evkur Yeni Malatyaspor puan alamadı.

Yeni stadında kötü başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, bakımı sona eren yeni stadındaki ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yapımına 2012 yılında başlanan ve yaklaşık 5 yılda tamamlanan 27 bin 44 kişilik Yeni Malatya Stadı, kapılarını, Süper Lig'in 5. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor karşılaşmasıyla açtı. Malatya temsilcisi seyircisi önünde konuk ettiği yeşil-beyazlı ekibe 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporSporSüper Liğ
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