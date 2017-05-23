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23 Mayıs 2017 Salı 08:17

Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı

TFF 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, kupasını aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı
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Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı
   TFF 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, kupasını aldı.
Kupa töreninde Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kulüp başkanı Adil Gevrek ile futbolcular ve yöneticiler, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde üstü açık otobüse binerek şehir turu attılar.



   Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez de Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik ederek, “Sevgi sepetini Malatya’ya getirdim, onları sizlere aktarıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun selamları, başarı dileklerini de özellikle ifade etmek istiyorum.” değerlendirmesini yaptı.
   Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ise bugünün kendileri için bayram olduğunu belirterek, çok önemli bir başarıya imza atıldığını kaydetti.
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