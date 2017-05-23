Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı

TFF 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, kupasını aldı.Kupa töreninde Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kulüp başkanı Adil Gevrek ile futbolcular ve yöneticiler, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde üstü açık otobüse binerek şehir turu attılar.Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez de Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik ederek,değerlendirmesini yaptı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ise bugünün kendileri için bayram olduğunu belirterek, çok önemli bir başarıya imza atıldığını kaydetti.