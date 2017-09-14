Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Ertuğrul Sağlam, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'daki görevinden sözleşmesindeki fesih bedelini ödeyerek ayrıldığını belirtti.
İstifa sürecine değinen Sağlam, şu ifadeleri kullandı:
Ertuğrul Sağlam, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Başarının olmazsa olmazı, fikir birlikteliğinin sağlanabilmesinin mümkün görünmediği gerçeği ile sözleşmemde yazılı olan tek taraflı fesih bedelini de ödeyerek bu kararı almış bulunmaktayım. Görevde kaldığımız süre içerisinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık başta olmak üzere bütün Malatya halkına, her fırsatta bize sevgilerini hissettiren futbolseverlere ve sezonun başından bu yana zor şartlarda mücadelelerini sürdüren futbolcu kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah Yeni Malatyaspor yıllardan sonra mücadele ettiği Süper Lig serüveninde hak ettiği güzel günlere kavuşacaktır."
Muhabir: Bülent Aslan