Fatih Terim Arda konusunda ilk kez konuştu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak olan Kosova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.Düzenlediği basın toplantısında Arda Turan krizi hakkında konuşarak bu konu hakkında Kosova maçından sonra tüm soruları yanıtlayacağını ifade ederek, “Artık yeter” dedi.Fatih Terim, Arda Turan’ın saldırısına uğrayan gazeteci Bilal Meşe’ye de geçmiş olsun dedi.’ı milli takımdan kendisinin gönderdiğini ifade eden Fatih Terim, Kosova maçının ardından muallakta kalan tüm meseleleri açıklayacağını ifade etti.İşte Terim’in basın toplantısındaki sözleri:“Biliyorum, birçok konunun aydınlanmasını istediğinizden eminim. Günlerdir meşgul eden, kamuoyunu da Türk halkını da bizleri de meşgul eden birçok olay oldu. Hatta son 1 ay diyebilirim. Genel baktığımızda, birçok konu var. Ancak milli takımda görev yaptığım süre içinde herkesten birkaç isteğim olmuştu. Allah aşkına şu maçlar bitene kadar sabredelim dedim. Sorun varsa 2 gün sabredelim. Kavga, hakaret tartışma, iftira, çekişme. Yaşanmamış bir çok olay… Bunların kamuoyunda tartışılacağı ortamlara sebebiyet vermeyelim. Bu da bizim milli takımımıza zarar vermesin diye ricam olmuştur. Ben bunları ifade etmekten yorgun düştüm. Ne Maçtan 24 saat önce televizyona çıkan futbolcum oldu, ne de maçtan 1 gün önce röportaj veren futbolcu, beyan veren yönetici oldu. Teşekkür ederim, demek ki bu ricamı tutmuşsunuz.Biz burada milli takımın başarısı için herkes üzerine düşen görevi yapsın derken, maalesef demin de ifade ettiğim gibi bu işi bozmak için biz arkadaşlarımızla, oyuncularımızla bunu dışında kalmaya çalıştıkça birçok insan milli takımın başarısını önlemek adına hareket etti. Elinizde arşiv var kimlerin yaptığını göreceksiniz… Artık yeter. Yarın maçtan sonra ne sorunuz varsa, hiçbir gri alan kalmaması adına her şeyi cevaplayacağım. Sorularınızı hazırlayın. Yüreğim hakikaten hem kabardı, hem de daraldı. Böyle baktığınızda yaşanmış çok şey var. Bizim pozisyonumuzda olanlar, ileride bir önemli grubu idare eden için sıkıntılı bir durum vardır. Söylesem, ne aklıma, ne yaşıma, ne konumuma ne kişiliğime uygun olmaz. Diğer taraftan sussam, siz de konuşmuyor, demek ki diyeceksiniz. Konuşmadığımız zaman olmayan yalan şeyleri olmuş sanacaksınız.Konuşsak bir türlü konuşmasak bir türlü. Maçlardan önce konuşmadığıma göre, bir defaya mahsus, bu durumu bozayım diyorum. Sadece iki önemli konuya değineceğim. Gri olan, ortada olan konular varsa onları beyaz hale getireceğim. Gerginlikten beslendiğimi söylerler. Gerginlikten beslenmem ama korkmam da. Aşırı stres benim alışık olduğum durum. Yalanlar , iftiralar, sosyal medyalar konusunda asla taviz veremem. Kabul edilemez bir olaydı bu. Yanıma çağırdım ve artık kampta kalamayacağını söyleyerek eşyalarını toplamasını söyledim. Gönderme kararı benim. Açık ve net. Milli takımı bırakma kararı onun. Onun kararını da benim kararımı da değerlendirirsiniz uzun uzun. Oyuncu, yapmaya kalksa bile, oyuncu milli takımda oynama şerefini bir gerekçeye bağlamaya niyeti olsa bilir ben milli takım formasını, ay yıldızlı formayı pazarlık konusu yapmam. Yapmadım, yapmam yapmayacağım da… Arkadaşlar bırakın ona, dünyanın en iyi futbolcularına bile pazarlık konusu yaptırmam milli formayı. Oyuncuyu almadığım süreçte, .çok sevdiğim, çok değer verdiğim saygı duyduğum insanın kırılmasına sebep olduğum, tüm araya girmeye çalışanlara rağmen vazgeçmemiştim. Oyuncu benimle pazarlık yapacak öyle mi? Almayan benim. Ortada düz bir mantık var. Almayan benim. Hocam ben gelirim ama şunlar şunlar olmazsa gelmem gibi bir şey mi oldu? Yapmayın…Oyuncular dışarıdan kendilerine iletilen her yalanı, her haberi doğru addedip ona göre hareket etmemelidirler. Bu olayların dışarıdaki aktörlerini de zaman ortaya çıkaracaktır. Benim söyleceğim bu kadar.”Sözcü