Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Fatih Terim'in cezalara ilişkin itirazı reddedildi.Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları ve sonrasında yapılan açıklamalar nedeniyle 10 maç ceza alan Fatih Terim için yapılan itiraz reddedildi. PFDK’danın önce 7 maç, ardından 3 maç daha ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yaptığı itirazlar reddedildi ve tüm cezalar onandı.Süper Lig’in 12. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip eden tecrübeli çalıştırıcı, 9 maç sonra yedek kulübesine dönebilecek.Sarı kırmızılı kulübün Türkiye Kupası’nda ikinci tura kalması halinde Terim ligin ikinci yarısında oynanacak olan Ankaragücü maçında takımın başında olacak.

İşte Terim’in yedek kulübesinde olmayacağı maçlar;

Konyaspor

Beşiktaş (D)

Türkiye Kupası 5. tur

Rizespor

Türkiye Kupası 5. tur rövanş

Başakşehir (D)

Sivasspor

Türkiye Kupası son 16 (Tur atlarsa)

Türkiye Kupası son 16 rövanş (Tur atlarsa)

Sözcü