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Federer çeyrek finalde

Dünya 1 numarası Roger Federer, Jeremy Chardy'yi 2-0 yenerek Indian Wells'te çeyrek finale yükseldi.

Federer çeyrek finalde

Dünya 1 numarası Roger Federer, Jeremy Chardy'yi 2-0 yenerek Indian Wells'te çeyrek finale yükseldi.

15 Mart 2018 Perşembe 12:20
Federer çeyrek finalde

ANKARA (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler dördüncü turunda, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Fransız Jeremy Chardy karşılaştı.

Bir saat 22 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Federer, Fransız Chardy'yi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu sezon katıldığı Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'tan zaferle ayrılan İsviçreli tenisçi, üst üste 15'inci maçını kazanarak 2018'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. 2006'dan bu yana en iyi sezon başlangıcına imza atan Federer, çeyrek finalde Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.

Halep yarı finalde

Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, Hırvat Petra Martic'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 15.03.2018 09:27
Anahtar Kelimeler:
SporRoger FedererJeremy ChardyIndian Wellsçeyrek Final
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