Fener attı Gökhan sevindi

Dün akşam oynanan derbide yaşanan ilginç olaylar bitmek bilmiyor.Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı gol sırasında objektiflere takılan bir görüntü ise hayli şaşırttı.Eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül Fenerbahçe golü sonrası sevinmesi izleyenleri şaşırttı.

Gol sonrası takım arkadaşları hayal kırıklığı içersindeyken Gökhan Gönül'ün hareketi tepki topladı.Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarılacivertli takımın taraftarlarının gönlünde yer edinen Gökhan Gönül'ün her ne kadar profesyonel olarak Beşiktaş'ta forma giyip futbol oynamasına karşın Fenerbahçe'den yedikleri gol sonrası yaptığı hareket eski takımına olan sevgisini bir kez daha ortaya çıkardı.