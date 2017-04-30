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30 Nisan 2017 Pazar 17:58

Fenerbahç 2-Çaykur Rizespor 1

 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u Sow'un iki gol attığı maçta 2-1 mağlup etti

Fenerbahç 2-Çaykur Rizespor 1
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Fenerbahç 2-Çaykur Rizespor 1
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u Sow'un iki gol attığı maçta 2-1 mağlup etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Çaykur Rizespor'un golünü 14. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu atarken Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. ve 90+2. dakikalarda Moussa Sow kaydetti. Çaykur Rizesporlu futbolcu Saadane 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 56'ya yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.

Mehmet Topal Derbide Yok
   Rizespor maçında sarı kart gören Mehmet Topal önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Aatif, Sow.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fink, Saadane, Yacoubi, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Petrucci, Süleyman, Igiebor, Oğuzhan, Kweuke.
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Anahtar Kelimeler
Çaykur RizesporFenerbahçe
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