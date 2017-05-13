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13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:54

Fenerbahçe 0-Antalyaspor 1

Beşiktaş'a son dakika golü ile çelme takan Fenerbahçe Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe 0-Antalyaspor 1
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Fenerbahçe 0-Antalyaspor 1
   Beşiktaş'a son dakika golü ile çelme takan Fenerbahçe Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe’nin hiçbir etkisinin olmadığı karşılaşmada tek gol ikinci yarıda , Deniz Kadah'dan geldi.Maçın tamamına yakınında Antalyaspor’un üstünlüğü ile geçti.Sarılacivertli taraftarların yogun protestosuna maruz kalan sarılacivertlilerde ayakta kalan iki isim Volkan Demirel ve Mehmet Topal oldu.Volkan Demirel maçta yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe’nin farklı yenilmesine engel oldu.Keza Mehmet topal’da takımda ayakta kalan tek isimdi.Maçta başka gol olmayınca Antalyaspor deplasmanda Sarılacivertlileri 1-0 mağlup ettiler.

 Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Simon Kjaer - Ozan Tufan - Roman Neustadter - Hasan Ali Kaldırım - Alper Potuk - Jeremain Lens - Mehmet Topal - Salih Uçan - Moussa Sow - Emmanuel Emenike

 Antalyaspor: 

Ferhat Kaplan - Diego Angelo - Ondrej Celustka - Ramon Motta - Salih Dursun - Sandro - Charles Fernando - Serge Mbilla Etame - Samuel Eto'o - Mostapha El Kabir - Deniz Kadah
 
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AntalyasporFenerbahçe
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