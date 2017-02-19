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19 Şubat 2017 Pazar 16:06

Fenerbahçe 0-Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak 1 puanla yetindi.

Fenerbahçe 0-Kasımpaşa 0
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Fenerbahçe 0-Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak 1 puanla yetindi.Puanını 37 yapan sarılacivettliler şampiyonluk şansını iyice zora soktular.
   Maçın başından sonuna kadar etkisi bir futbıl oynayan sarılacivertliler ellerine geçirdikleri fırsatı adeta teptiler.
   Geçen hafta Bursaspor ile berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Krasnodar'a yenilen Advocaat'ın öğrencilerinde düşüş sürüyor. Maçı izlemeye gelen taraftarlar sarı lacivertli futbolcuları ıslıklayarak protesto etti.
Fenerbahçe:
Volkan Demirel - Simon Kjaer - Gregory Van Der Wiel - İsmail Köybaşı - Martin Skrtel - Mehmet Topal - Miroslav Stoch - Josef De Souza - Ozan Tufan - Volkan Şen - Moussa Sow
Kasımpaşa: 
Ramazan Köse - Veysel Sarı - Olivier Veigneau - Strahil Popov - Cristian Titi - Loret Sadiku - Samuel Eduok - Abdullah Durak - Adem Büyük - Andre Castro - Bengali Koita
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu
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Anahtar Kelimeler
KasımpaşaFenerbahçe
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