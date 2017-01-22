Fenerbahçe 1-Başakşehir 0

Spor Toto Turgay Şeren Süper Lig 18.haftanın en kritik karşılaşmasını Fenerbahçe 1-0 kazandı.Başakşehir bu sonuçla ligde ilk mağlubiyeti alarak 39 puanda kalırken,liderin yenilmezlik ünvanına son veren sarılacivertliler puanını 35’e çıkardılar.Maça hızlı istekli başlayan ve oyunun kontrolünü elinde tutan sarılacivertliler oldular.Bu baskıları sonucu 32.dakikada Ozan’la 1-0 öne geçtiler.Maçın ikinci yarısında oyun orta saha mücadelesi şeklinde geçti.Maçta 72. dakikada Fernandao sarılacivertlilerin kazandığı penaltıyı kaçırdı.Ve maç bu sonuçla sona erdi.:Volkan,Şener,Kjaer,Skrtel,Hasan Ali,Souza,Alper,Salih,Lens,FernandaoVolkan,Uğur,Yalçın,Epureanı,Eren,Emre,mahmut,Visca,Mossoro,Cengiz,mehmet Batdal

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