Fenerbahçe 1- Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile sona erdi. Fenerbahçe, kötü gidişe son vererek rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada zirveyi yakalamak isterken, Beşiktaş, Kadıköy'de galibiyet hasretini sona erdirip zirveye yerleşmek ve Başakşehir'le puanları eşitlemek istediği karşılaşma 1-1 berabere bitti. 35'te Hasan Ali'nin ceza sahasından sert şutu üst direkten döndü. 40'ta Babel'in ceza sahası dışından attığı muhteşem golle Beşiktaş öne geçti. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 71'de Ayew'le Fenerbahçe skoru eşitledi.Konuk ekip Beşiktaş bu sonuçla puanını 11’e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 7 puanla 13. sırada yer aldı. Kanarya’nın derbilerde Beşiktaş’a karşı Kadıköy’deki yenilmezlik serisi 17 maça çıkarken, toplamda da derbilerde Kadıköy’de yenilmezlik serisi 36 maça çıktı.

Maça tempolu başlayan Fenerbahçe önemli pozisyonlardan faydalanamazken Beşiktaş 40’ta Babel’le golü buldu. İlk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile geçildi, ikinci yarıda Fenerbahçe ilk bölümde zorlansa da oyuna 62’de Mathieu Valbuena’nın girmesiyle etkinliğini artırdı ve 71’de Andre Ayew skoru eşitledi: 1-1.

Son bölümde Fenerbahçe, önemli fırsatlar bulurken Beşiktaş oldukça etkisiz bir görüntü çizdi.

Kadrolar

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Eljif, Frey, Alper, Mehmet Ekici, Barış, Valbuena, Yiğithan

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel

YEDEKLER: Tolga, Fatih, Roco, Necip, Dorukhan, Gökhan Töre, Ljajic, Love, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş