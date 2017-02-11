Fenerbahçe 1- Bursapor 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.
Hollandalı teknik adam cezalı Robin van Persie'yi kadroya alamazken, dizinde ağrısı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ı yedek kulьbesinde oturttu.
Bu iki ismin yerine Advocaat, Aatıf Chahechouhe ile İsmail Kцybaşı'nı oynattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın tribünleri bu sezon ilk kez doldu. Fenerbahçe karşılaşması olması ve bilet ücretlerinin düşük tutulması nedeniyle 30 binin üzerinde Bursaspor taraftarı karşılaşmayı izledi.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz!in maç yorumu
Maçtan dakikalar
7. dakikada Fenerbahçe, gole çok yaklaştı. Alper Potuk, orta sahada topu kapar kapmaz, soldan bindiren Aatif'a verdi. Aatif da çaprazdan ceza alanına girip, ortadaki Sow'a çıkardı ancak savunma son anda topu kornere attı.
Eğer top geçseydi, Sow boş kaleye rahatça golü atabilirdi.
Ricardo Faty, Alper Potuk'a arkadan sert bir müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.
Fenerbahçe, 22. dakikada Moussa Sow'un attığı penaltı golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.
26. dakikada Bursaspor çok önemli bir noktadan, yay üstünden frikik kazandı. Batalla'nın şutunda top az farkla auta gitti.
40'ta Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Aatif'in sağ kanattan müthiş getirdiği ve ortaya çıkardığı topu Bursaspor savunması son anda kornere gönderdi.
45. dakikada Bursaspor'da sağ bek Jovic, Lens'e yaptığı faulden ötürü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bursaspor'da ikinci yarıda Yonathan del Valle'nin yerine Kubilay Kanatsızkuş oyuna girdi.
51'de sağ çaprazdan ceza alanına giren Jeremain Lens, topu sol ayağına alıp, şutunu çekti ancak top kaleci Harun'da kaldı.
56'da Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Müthiş çalımlarla ceza alanına giren Alper Potuk,kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı ancak Harun yüzde 100'lük golü çıkardı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69'da Lens'in sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde bomboş Sow dokunamadı.
80'de Ertuğrul Ersoy'un sağdan çevirdiği topu son anda Volkan Demirel çeldi. 88.dakikada penaltıdan Bataila dan geldi.Maç 1-1 berabera bitti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın tribünleri bu sezon ilk kez doldu. Fenerbahçe karşılaşması olması ve bilet ücretlerinin düşük tutulması nedeniyle 30 binin üzerinde Bursaspor taraftarı karşılaşmayı izledi.
Bursaspor: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz
Fenerbahзe: Volkan, İsmail, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow