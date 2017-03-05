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05 Mart 2017 Pazar 19:43

Fenerbahçe 1-Osmanlıspor 0

Spor toto Süper Lig maçında Fenerbahçe Osmanlıspor ile son dakikada attığı golle 1-0 yendi

Fenerbahçe 1-Osmanlıspor 0
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Fenerbahçe 1-Osmanlıspor 0

  Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe Osmanlıspor ile son dakikada attığı golle 1-0 yendi.Maçın tek golünü uzatma dakikalarında Mehmet Topal kaydetti.   Lig'de 4 maçlık beraberlik serisine böylelikle son verdi.Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bu sezon derbi ve Avrupa maçları dışında tribünleri dolduramayan sarı-lacivertli taraftarlar, diğer lig maçlarına oranla bu karşılaşmaya daha az ilgi gösterdi.

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerin performansı, tribünlere de yansıdı. Statta yaklaşık 8 bin Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Maçtan önce de az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarlar "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." tezahüratı yaparak kötü sonuçlar alan futbolculara sitem etti. 

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Lens, Fernandao
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Bifouma, Webo
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Anahtar Kelimeler
OsmanlısporFenerbahçe
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