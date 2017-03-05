Fenerbahçe 1-Osmanlıspor 0

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe Osmanlıspor ile son dakikada attığı golle 1-0 yendi.Maçın tek golünü uzatma dakikalarında Mehmet Topal kaydetti. Lig'de 4 maçlık beraberlik serisine böylelikle son verdi.Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bu sezon derbi ve Avrupa maçları dışında tribünleri dolduramayan sarı-lacivertli taraftarlar, diğer lig maçlarına oranla bu karşılaşmaya daha az ilgi gösterdi.Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerin performansı, tribünlere de yansıdı. Statta yaklaşık 8 bin Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Maçtan önce de az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarlar "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." tezahüratı yaparak kötü sonuçlar alan futbolculara sitem etti.FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Lens, FernandaoOSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Bifouma, Webo