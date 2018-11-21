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Fenerbahçe 100-  Darüşşafaka Tekfen 79

THY Euroleague'de normal sezonun 8. haftasında Fenerbahçe, konuğu Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe 100-  Darüşşafaka Tekfen 79

THY Euroleague'de normal sezonun 8. haftasında Fenerbahçe, konuğu Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:40
Fenerbahçe 100-  Darüşşafaka Tekfen 79

 Fenerbahçe 100-  Darüşşafaka Tekfen 79
  THY Euroleague'de normal sezonun 8. haftasında Fenerbahçe, konuğu Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.Fenerbahçe'nin başarılı koçu Obradoviç Fenerbahçe'nin başında 300. galibiyetini aldı.

    THY Euroleague’de normal sezonun 8. haftası Türk derbisine sahne oldu. Organizasyonun favorilerinden biri olan Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen’i konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 100-79’luk skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla 7. galibiyetini elde eden Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

   Bu sezon Euroleague’de istediği görüntüyü çizemeyen ve 7. kez mağlup olan Darüşşafaka’da ise Michael Eric, 17 sayıyla maçın en skorer ismiydi. Ray McCallum ise 16 sayı ve 7 asistle etkili bir görüntü çizse de bu iki oyuncunun dışında konuk ekipte çift hanelere hiçbir oyuncu ulaşamadı. Ev sahibinde ise 5 oyuncu çift hanelere ulaştı.

   Fenerbahçe’nin başarılı koçu Zeljko Obradovic, bu maçla 388 resmi maçta 300. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, Obradovic'le 5 yılda 9 kupa elde etti. Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-17'de ise Euroleague zaferi yaşadı.

SALON: Ülker

HAKEMLER: Damir Avor, Ilija Belosevic, Arturas Sukys

FENERBAHÇE: Ali Muhammed 15, Erick Green 2, Ahmet Düverioğlu 2, Marko Guduric 13, Niccolò Melli 7, Nikola Kalinic 7, Jan Vesely 13, Joffrey Lauvergne 13, Melih Mahmutoğlu 16, Konstantinos Sloukas 5, Luigi Datome 5, Sinan Güler 2

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Jeremy Evans 7, Stanton Kidd 2, Ray McCallum 16, Oğuz Savaş 8, Markel Brown 4, Kartal Özmızrak 4, Zanis Peiners 6, Micheal Eric 17, Emircan Koşut 4, Jon Diebler 6, Doğuş Özdemiroğlu 2, Berk Demir 3

1. PERİYOT: 25 – 10

DEVRE: 46 – 37

3. PERİYOT: 68 – 56

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Son Güncelleme: 21.11.2018 03:45
Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka TekfenFenerbahçeTHY Euroleague
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