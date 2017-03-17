﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Mart 2017 Cuma 20:38

Fenerbahçe 2-Atiker Konyaspor 3

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe 2-Atiker Konyaspor 3
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fenerbahçe 2-Atiker Konyaspor 3
   Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fırat Aydınus yönetti. Atiker Konyaspor, Fenerbahçe karşısında Bajic'in 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 20. dakikada Skrtel'in golüyle skoru 1-1 yaptı. Konyaspor 22. dakikada Bajic'in 2. golüyle Fenerbahçe deplasmanında 2-1 öne geçti. 26. dakikada Konyasporlu Milosevic'in şutu direkten döndü. Fernandao ve Serkan Kırıntılı'nın çarpışması sonrasında iki oyuncu da avaz avaz bağırırken hemen ambulans çağrıldı... Kolunda kırık şüphesi olan Fernandao, ambulansla hastaneye götürüldü... 54. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, 72. dakikada Sow'un golüyle farkı 1'e indirdi. 2-3. 83. dakikada Aatif Chahechouhe'nun şutunda top direkten döndü.Ve maç bu skorla bitti.
Yazarımız Tayfun gökdeniz'in Maç Yorumu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeAtiker Konyaspor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Bisiklet Turu’na Avek’ten destek Çanakkale Bisiklet Turu’na Avek’ten destek
Türkiye Finlandiya: Cenk Tosun attı, Millilerimiz coştu, 2-0 Türkiye Finlandiya: Cenk Tosun attı, Millilerimiz...
Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de
Süper Lig'e geri döndü Süper Lig'e geri döndü
İmza atıldı artık resmen Galatasaray’ın İmza atıldı artık resmen Galatasaray’ın
Yeni takımı belli oldu Yeni takımı belli oldu
Yukarı Çık

Çanakkale Bisiklet Turu’na Avek’ten destek
Bu yıl Avek sponsorluğunda gerçekleşecek olan Troia etabı önümüzdeki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımız...

Haberi Oku