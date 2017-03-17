Fenerbahçe 2-Atiker Konyaspor 3

Yazarımız Tayfun gökdeniz'in Maç Yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fırat Aydınus yönetti. Atiker Konyaspor, Fenerbahçe karşısında Bajic'in 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 20. dakikada Skrtel'in golüyle skoru 1-1 yaptı. Konyaspor 22. dakikada Bajic'in 2. golüyle Fenerbahçe deplasmanında 2-1 öne geçti. 26. dakikada Konyasporlu Milosevic'in şutu direkten döndü. Fernandao ve Serkan Kırıntılı'nın çarpışması sonrasında iki oyuncu da avaz avaz bağırırken hemen ambulans çağrıldı... Kolunda kırık şüphesi olan Fernandao, ambulansla hastaneye götürüldü... 54. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, 72. dakikada Sow'un golüyle farkı 1'e indirdi. 2-3. 83. dakikada Aatif Chahechouhe'nun şutunda top direkten döndü.Ve maç bu skorla bitti.