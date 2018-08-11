Fenerbahçe 2- Bursaspor 1

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta heyecanı Fenerbahçe Bursaspor maçı ile devam etti.Bursaspor 16'da Ekong'la 1-0 öne geçti. 22'de Giuliano penaltıdan skoru eşitledi. 30'da Josef Kanarya'yı öne geçirdi. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyeti ile bitti.

İkinci yarıda 59’da hakem Halil Umut Meler Bursaspor lehine verdiği penaltı kararını VAR uyarısı ile iptal etti. Gelen uyarının ardından pozisyonun öncesinde Fenerbahçe lehine ofsayt tespit edildi. Meler, Fenerbahçe’nin ilk golünde de penaltı kararında VAR’a başvurmuştu.Maçın 97'.ci dakikasında hakem Meler yeniden VAR sistemine başvurdu.Penaltı tartışmaları konusu korner kararı ile son buldu.Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe sezona Bursaspor galibiyeti ile başladı.

FENERBAHÇE – BURSASPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Barış, Giuliano, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Badji, Aytaç, Lima, Furkan, Yusuf, Necid

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba