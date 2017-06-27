Fenerbahçe 2017 - 2018 futbol sezonunu resmen açtı

yeni sezonu yeni transferleriyle yaptığı ilk idmanla açtı. Yeni transferler Mehmet Ekici ile Mathieu Valbuena idmana çıktıTesisleri'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular dar alanda pas yaparak sürdürdükleri idmanı, minyatür sahada yapılan çift kale sonuçlandırma çalışmasıyla tamamladı.Antrenman öncesinde basın mensuplarının bayramını kutlayan teknik direktörteknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerii ile'nın katıldığı antrenmanda, milli takımlarda bulunan ve 4 Temmuz Salı günü takıma katılacak olan oyuncular yer almadı.Bu arada, Van der Wiel ve Emanuel Emenike'nin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü ifade edildi. Özel işleri dolayısıyla 1 gün fazla izin verilen Josef de Souza da antrenmana katılmadı.Ayrıca, kiralıktan dönen futbolcular Erten Ersu, Hakan Çinemre, Kadir Özdemir, Yasir Subaşı, Melih Okutan ve Ramazan Civelek'in yanı sıra, 21 yaş altı takımında forma giyen Samet Karakoç ve Ahmethan Köse de antrenmana katıldı.Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Brezilyalı futbolcu Fernandao ise çalışmalarını kolundaki bileklikle sürdürdü.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.