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02 Mart 2017 Perşembe 20:57

Fenerbahçe 3 -Kayserispor 0

 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayan Fenerbahçe Kayserispor'u 3-0 yenerek büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe 3 -Kayserispor 0
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Fenerbahçe 3 -Kayserispor 0

   Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayan Fenerbahçe Kayserispor'u 3-0 yenerek büyük avantaj elde etti.Maçın ilk golü 45.ci dakikada Fernandao'dan geldi. Lens sağ kanattan hareketlenmek isterken top Mabiala'nın eline çarptı. Sonrasında Lens serbest vuruşu hızlı kullanarak Fernandao'ya pasını verdi. Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Maçta ikinci gol 70.ci dakikada yine Fernandao'dan geldi.76.cı dakikada maç 3-0 oldu.Kayserispor'dan Erkan Kaş 76.cı dakikada kendi kalesine attı.
FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, Josef, Alper, Lens, Fernandao
KAYSERİSPOR: Muammer, Ferreira, Levent, Mabiala, Samba Sow, Kubilay, Traore, Erken, Nguemo, Erkan, Welliton

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
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KayserisporFenerbahçe
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