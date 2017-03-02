Fenerbahçe 3 -Kayserispor 0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayan Fenerbahçe Kayserispor'u 3-0 yenerek büyük avantaj elde etti.Maçın ilk golü 45.ci dakikada Fernandao'dan geldi. Lens sağ kanattan hareketlenmek isterken top Mabiala'nın eline çarptı. Sonrasında Lens serbest vuruşu hızlı kullanarak Fernandao'ya pasını verdi. Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Maçta ikinci gol 70.ci dakikada yine Fernandao'dan geldi.76.cı dakikada maç 3-0 oldu.Kayserispor'dan Erkan Kaş 76.cı dakikada kendi kalesine attı.FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, Josef, Alper, Lens, FernandaoKAYSERİSPOR: Muammer, Ferreira, Levent, Mabiala, Samba Sow, Kubilay, Traore, Erken, Nguemo, Erkan, Welliton

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