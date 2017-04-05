Fenerbahçe 3-Kayserispor 0

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe,rakibini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.Bu sonuçla sarılacivertliler Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile eşleştiler.İlk maçtaki 3-0'lık galibiyetle büyük avantaj yakalayan Sarı-lacivertlilerde hedef, kupayı kazanarak sezonu Türkiye Kupası'yla kapatmak.Fenerbahçe'nin ilk golünü 31.dk: Josef de Souza'nın ceza sahası içinde verdiği muhteşem pası alan Aatif, kalecinin solundan plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.35.DK: Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselerek topa vuran Souza farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.Maçın 82.dakikasında 1 yıl aradan 24 Nisan 2016 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Volkan Şen golünü attı.3-0.Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe her iki maçta ta Kayserispor' 3-0 'lık skorlarla geçti.Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, SowAhamada, Douglao, Kana Biyik, Levent, Hakan, Nguemo, Traore, Rotman, Sow, Umut Bulut, WellitonTürkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sonra erdi ve yarı finale yükselen takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibi ilk maçta rakibini 2-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Mücadele 2-2 sonra erdi ve yarı finale yükselen takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibi ilk maçta rakibini 2-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı.Çaykur DidiÖzgür Yankaya , Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem HanoğluGökhan Fink ,Ali Faez , Ali Yakoubi İsmael, Robi , Jantscher (Dk. 71 Nosa ), Petrucci , Oğuz Han Oğulcan (Dk. 46 Süleyman ), Tuszynski (Dk. 46 Kweuke )Ramazan Veysel , Titi Sadiku , Veigneau )- Popov , Pavelka (Dk. 71 Ahmed ), Abdullah , Tunay (Dk. 53 Eduok ), Adem , Koita (Dk. 80 Turgut Doğan): Dk. 9 Ali Yakoubi, Dk. 47 Kweuke (Çaykur Rizespor), Dk. 38, 90+3 Adem (Kasımpaşa)Ali Yakoubi (Çaykur Rizespor)