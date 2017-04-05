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05 Nisan 2017 Çarşamba 21:27

Fenerbahçe 3-Kayserispor 0

 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kayserispor'u ağırlayan  Fenerbahçe,rakibini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı

Fenerbahçe 3-Kayserispor 0
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Fenerbahçe 3-Kayserispor 0

   Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kayserispor'u ağırlayan  Fenerbahçe,rakibini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.Bu sonuçla sarılacivertliler Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile eşleştiler.İlk maçtaki 3-0'lık galibiyetle büyük avantaj yakalayan Sarı-lacivertlilerde hedef, kupayı kazanarak sezonu Türkiye Kupası'yla kapatmak.
   Fenerbahçe'nin ilk golünü  31.dk: Josef de Souza'nın ceza sahası içinde verdiği muhteşem pası alan Aatif, kalecinin solundan plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
   35.DK: Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselerek topa vuran Souza farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın 82.dakikasında 1 yıl aradan 24 Nisan 2016 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Volkan Şen golünü attı.3-0.Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe her iki maçta ta Kayserispor' 3-0 'lık skorlarla geçti.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
Fenerbahçe 
Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow
Kayserispor 
Ahamada, Douglao, Kana Biyik, Levent, Hakan, Nguemo, Traore, Rotman, Sow, Umut Bulut, Welliton

   Çaykur Rizespor 2-Kasımpaşa 2
   Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sonra erdi ve yarı finale yükselen takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibi ilk maçta rakibini 2-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı.  Mücadele 2-2 sonra erdi ve yarı finale yükselen takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibi ilk maçta rakibini 2-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı.




STAT: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya , Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu  
Çaykur Rizespor:
Gökhan Fink ,Ali Faez  , Ali Yakoubi  İsmael, Robi , Jantscher  (Dk. 71 Nosa  ), Petrucci  , Oğuz Han  Oğulcan (Dk. 46 Süleyman ), Tuszynski   (Dk. 46 Kweuke  ) Kasımpaşa:
Ramazan  Veysel  , Titi   Sadiku  , Veigneau  )- Popov  , Pavelka   (Dk. 71 Ahmed ), Abdullah , Tunay (Dk. 53 Eduok ), Adem , Koita (Dk. 80 Turgut Doğan)
Goller: Dk. 9 Ali Yakoubi, Dk. 47 Kweuke (Çaykur Rizespor), Dk. 38, 90+3 Adem (Kasımpaşa)
SARI KART:Ali Yakoubi (Çaykur Rizespor)
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeKayserisporÇaykur RizesporKasımpaşa
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