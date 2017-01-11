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11 Ocak 2017 Çarşamba 20:08

Fenerbahçe 3 Partizani 1

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlık ikinci maçında Arnavutluk Lig ikincisi Partizani takımını 3-1 yendi.

Fenerbahçe 3 Partizani 1
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Fenerbahçe 3 Partizani 1
   Fenerbahçe ikinci yarı hazırlık ikinci maçında Arnavutluk Lig ikincisi Partizani takımını 3-1 yendi.İlk oynadıkları hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 gibi farklı skorla kazanan Fenerbahçe ikinci maçını da farklı skorla kazandı.Maça hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu.Daha maçın henüz 5. dakikasında Ozan Tufan çok şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 8.ci dakikasında ise Fernandao durumu 2-0 yaptı.İlk yarıda başka gol olmayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
   Fenerbahçe ikinci yarıya tüm yedek oyuncularını sokarak başladı.Oyunun yine hakimi Fenerbahçe olduMaçın 81.dakikada İsmail Köybaşı durumu 3-0 yaptı.83.dakikada Ekuban Partizane'nin maçtaki tek golünü attı.Sarılacivertliler Antalya'da oynadıkları ikinci hazırlık maçını 3-1 kazandı.Fenerbahçe'de Sow ve Robin van Persie maç kadrosunda yer almadı.Bu oyuncular ve ilk hazırlık maçında sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Volkan Şen dışında tüm oyuncularını teknik direktör Dick Advocaat şans verdi.

Fenerbahçe;
Volkan Demirel,Şener Özbayraklı,Roman Petroviç Neustadter,Martin Kjrtel,Hasan Ali kaldırım,Mehmet Topal,Josef de Souza,Ozan Tufan,Jeremain Lens,Alaksandra Karavaiev,Fernandao






 



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